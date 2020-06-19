Министр здравоохранения Удмуртии заразился коронавирусом

Министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак заразился коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб региона.

Тест чиновника на вирус показал положительный результат. Болезнь протекает у него без симптомов. Он придерживается рекомендаций врачей и соблюдает полный режим самоизоляции. С марта все члены правительства республики регулярно проходят тестирование на заболевание.

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин рассказал, что коронавирусом переболели более 30 депутатов Госдумы. Он добавил, что члены парламента не могут соблюдать режим самоизоляции, так как должны исполнять свои обязанности — принимать избирателей, ездить в регионы, от которых они были избраны, работать в Госдуме.

Коронавирус обнаружили и у ряда российских политиков, среди которых официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минстроя Владимир Якушев, глава Удмуртии Александр Бречалов и депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков и другие. Большинство из них уже выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!