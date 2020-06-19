В Черном море исчезла женщина-водолаз

Женщина-дайвер исчезла в Черном море во время научных работ на побережье Анапы. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Морспасслужбы РФ Андрея Малова, 38-летняя сотрудница Института океанологии пропала в среду утром, когда опускалась с аквалангом на морское дно для забора грунта. Когда в баллонах закончился запас воздуха, женщина не поднялась на поверхность.

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«Сразу сработала система оповещения, были вызваны спасатели азово-черноморского филиала Морской спасательной службы. В район выдвинулся рейдовый катер "Водолаз Кузьминых" с водолазами на борту», — рассказал Малов.

По его словам, поисковые работы близ села Витязево под Анапой, где пропала женщина, ведутся уже третий день. Ситуация осложняется тем, что в этом районе наблюдаются сильные подводные течения, которые и могли послужить причиной трагедии.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России сообщили, что по факту случившегося проводится доследственная проверка: место происшествия уже осмотрел следователь и опросил очевидцев. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как отметила представитель ведомства Елена Марковская, погибшая женщина была младшим научным сотрудником Южного отделения Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук. Она совершала погружение с судна «Профессор Логинов», принадлежащего институту.

Ранее сообщалось, что на Кубани утонул глава ассоциации фермеров, спасавший тонувшего ребенка. У 71-летнего мужчины случился сердечный приступ в море, и он не смог выбраться на берег.

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