Спасение попавшего в мощный водоворот туриста сняли на видео

В Калифорнии туристы спасли попавшего в мощный водоворот мужчину. Видео и подробности инцидента публикует The Independent.

Как отмечает издание, все произошло во время пешеходной экскурсии возле водопада. 24-летний путешественник следовал по туристической тропе и в какой-то момент решил пойти прямо по воде. Быстрый поток сразу сбил его с ног, и он оказался в центре мощного водоворота.

На кадрах видно, как группа людей пытается вытащить мужчину из воды на берег. Один из попутчиков бросает ему палку, привязанную к веревке, и, схватившись за нее, мужчине удается выбраться на сушу.

Как выяснилось позже, на помощь тонущему пришел офицер калифорнийского дорожного патруля Брент Донли (Brent Donley), обученный поиску и спасению людей. Для того, чтобы вытащить туриста, он использовал свой ремень и небольшую ветку с дерева. Затем офицер оказал мужчине первую помощь до прибытия медиков.

В феврале сообщалось, что гигантская волна смыла двух туристов, стоящих на пирсе в Крыму. Мужчину и девушку подняли на берег мертвыми.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



