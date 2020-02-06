Гигантская волна смыла стоявших на пирсе туристов в Крыму

В Крыму гигантская волна смыла двух туристов, стоявших на пирсе. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел около полудня в среду, 5 февраля, в районе пляжа «Ласточкино гнездо» в Ялте. По информации спасателей, мужчину и девушку смыло в море потоком воды. В их поисках были задействованы водолазы-спасатели и рыболовецкие суда.

Туристы были найдены мертвыми, их тела подняли на борт. Отмечается, что на момент происшествия волнение моря составляло около четырех баллов и была зафиксирована низкая температура воды.

В сентябре прошлого года турист из Латвии утонул на одном из российских курортов. 49-летнего иностранца смыло волной в море с нижнего яруса прогулочного пирса в городе Зеленоградске Калининградской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!