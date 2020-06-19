Российские наркопотребители пожаловались на дефицит из-за коронавируса

Почти 70 процентов российских наркопотребителей пожаловались на дефицит психоактивных веществ на рынке. Об этом говорится в совместном исследовании журнала «Нож», журналиста Андрея Каганских и проекта DrugStat.

Авторы материала установили, что за первый месяц самоизоляции по всей России продажи наркотиков упали на четверть, а количество кладов сократилось на 13 процентов. При этом цены на психоактивные вещества выросли.

Участники рынка связывают это с увеличением затрат на производство товара и возросшими рисками при его транспортировке. По данным исследователей, сильнее всего выросли цены на альфа-PVP (21,62 процента) и гашиш (15,97 процента). В среднем за месяц цены поднялись на 7 процентов.

Тем не менее почти половина опрошенных наркоманов (43 процента), продолжили употреблять наркотики с той же частотой, что и до пандемии коронавируса.

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