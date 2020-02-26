В России захотели увеличить наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Законопроект, предусматривающий увеличение наказания за пропаганду наркотиков в интернете, подготовили в комитете Госдумы по безопасности. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев, передает РИА Новости.

Нижний порог ответственности за подобное нарушение предлагается установить на уровне 12 лет лишения свободы. Пискарев пояснил это тем, что интернет существенно повышает степень общественной опасности деяния. По его мнению, поправки помогут бороться с продажей наркотиков в интернете.

Документ направлен в правительство и Верховный суд России для получения официальных отзывов.

В январе в Госдуму был внесен законопроект о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Обсуждение данной инициативы активизировалось в правительстве после выхода на «Ленте.ру» спецпроекта «Россия под наркотиками».

На данный момент максимальное наказание по статье 230 Уголовного кодекса России («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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