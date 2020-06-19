Пропустивший 11 месяцев игрок «Реала» забил первым касанием после выхода на поле

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио забил мяч во встрече 29-го тура испанской Примеры против «Валенсии». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Форвард вышел на замену на 74-й минуты встречи и через несколько секунд смог отличиться первым же касанием. Испанец замкнул прострел Ферлана Менди.

24-летний Асенсио пропустил 11 месяцев. футболист не играл в официальных матчах с июля прошлого года из-за разрыва крестообразных связок.

Встреча прошла в четверг, 18 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Реала». Помимо Асенсио, у мадридцев дублем отметился Карим Бензема. .

Победа позволила «Реалу» набрать 62 очка, команда остается на втором месте в чемпионате. «Валенсия» набрала 43 очка и находится на восьмой позиции.

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