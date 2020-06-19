Rambler Group обеспечила трехразовым питанием два медицинских центра

В рамках социальной O2O-платформы (online-to-offline) «Помоги врачу» Rambler Group собрала свыше 2 миллионов рублей. Благодаря этим средствам, медицинским работникам доставили порядка 10 тысяч порций горячего питания: 6 480 порций — в Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Министерства здравоохранения России, 3 084 порции — в Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Rambler Group.

Остаток средств был направлен на закупку более чем 290 респираторов с самой высокой степенью защиты для Первой Градской больницы имени Николая Пирогова. Партнером проекта выступил фонд «Лавка радости», а также сеть кафе «Кофе Пью».

Итоги проекта, включая фотоотчет из больниц и обращения врачей ко всем участникам и партнерам проекта, доступны на сайте Rambler Group «Помоги врачу».

«Мы признательны всем нашим читателям и пользователям наших сервисов, кто остался неравнодушен и принял участие в проекте "Помоги врачу". Именно благодаря этой поддержке в минимальные сроки нам удалось собрать сумму, достаточную для того, чтобы в течение месяца обеспечивать трехразовым питанием медицинских работников, принимающих участие в борьбе с COVID-19 в России. Для нас было очень важно поддержать настоящих героев нашего времени — медицинских работников, которые во время пандемии работали в ненормированном графике, тяжелейших условиях и рискуя собственными жизнями», — подчеркнул управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

