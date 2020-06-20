Инженер раскрыл два старых изобретения для борьбы с пандемией в будущем

Такие старые изобретения, как пендельтюр и патерностер, могут помочь для борьбы с коронавирусом в будущем. Такое мнение высказал инженер, историк техники Вячеслав Трифанов, пишет «Московский комсомолец».

«Если брать классическое определение, то пендельтюр — это установленная на вертикальных петлях дверь, которая может открываться в обе стороны при простом надавливании на нее, а после этого сама возвращается в исходное положение под действием пужинного механизма», — сказал Трифанов. Массовое использование такого механизма там, где это возможно, поможет снизить распространение коронавируса благодаря тому, что люди будут реже прикасаться к ручкам дверей. Сейчас пендельтюр активно применяется в производстве дверей для московского метро.

«Патерностер представляет из себя конструкцию с множеством отдельных кабинок, при помощи шарниров присоединенных одна с другой и образующих замкнутую цепочку», — продолжает инженер. В условиях эпидемии данное изобретение могло бы быть полезным, поскольку позволило бы людям не кучковаться в лифте, однако от него еще давно отказались из-за потенциальной травмоопасности, посетовал Трифанов. Сейчас патерностеры остались лишь в нескольких многоэтажках в Москве, построенных в 1920–1930 годах.

Антропологи КБ «Стрелка» ранее спрогнозировали, что после пандемии коронавируса многие россияне поменяют отношение к жилью. Согласно выводам экспертов, после начала действия карантинных мер у граждан появился запрос на стены и изоляцию: например, многие обладатели квартир-студий пожалели о том, что не имеют отдельного помещения, либо что в свое время снесли стену между комнатой и кухней.

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