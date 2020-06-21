В Белоруссии задержали 270 участников предвыборных пикетов

Около 270 участников предвыборных пикетов в Белоруссии задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Отмечается, что в основном — за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. «А также неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий», — сообщили в ведомстве.

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В МВД отметили, что по закону участники массовых мероприятий обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все требования организаторов, а также сотрудников силовых ведомств.

Вечером 19 июня в Белоруссии завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на пост президента. К вечеру 19 июня люди начали выстраиваться в «живые цепи» в поддержку политиков. Акции прошли в Минске, Бобруйске, Орше, Лиде, Гомеле, Гродно и других городах. Сообщается, что в Минске перекрыли улицы, а в центре белорусской столицы есть проблемы со связью.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Глава государства Александр Лукашенко намерен баллотироваться на шестой срок. В данный момент участники предвыборной гонки завершили кампанию по сбору подписей. Она сопровождалась акциями в поддержку независимых кандидатов. При этом два претендента на президентское кресло — экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский — были задержаны. Лукашенко заявил, что в Белоруссии планировалось организовать Майдан.

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