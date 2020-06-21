Найдено тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве

Спасатели нашли тело третьего погибшего при взрыве газа в жилом доме в Киеве. Об этом сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 20:00 по местному времени на месте происшествия найдены тела трех погибших. Ранее сообщалось, что погибли два человека.

На месте происшествия продолжают работать штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ДСНС и сотрудники Национальной полиции. Для стабилизации конструкций дома устанавливаются тросы и распорки.

Взрыв произошел утром в воскресенье, 21 июня, в девятиэтажном доме. В результате были разрушены межэтажные перекрытия с четвертого по восьмой. С места происшествия эвакуирован 21 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!