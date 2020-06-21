Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить возрождения идей нацизма, передает БЕЛТА.

Лукашенко принял участие в церемонии открытия мемориального комплекса «Ола» на месте одноименной деревни в Гомельской области, сожженной нацистскими оккупантами в 1944 году.

«Белоруссия никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Белоруссия никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что если кто-то в мире предпочитает забыть страшные страницы Второй мировой войны и попытается сместить акценты в вопросах ответственности стран, то Белоруссия «сохранит подлинную историю в камне».

Ола была оккупирована в июле 1941 года. Утром 14 января 1944 года немецкий карательный отряд вместе с войсковой частью окружили деревню. Жителей загоняли в дома и поджигали. Пытавшихся бежать расстреливали из пулеметов и автоматов, бросали в огонь. Погибли 1758 человек, в том числе 950 детей. После войны деревня не возродилась.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!