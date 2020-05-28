Лукашенко заступился за посетившего парад Победы словацкого посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за посла Словакии Йозефа Мигаша, который ушел в отставку после посещения парада в Минске в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг, 28 мая, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко вспомнил о Мигаше на встрече с сербским послом Велько Ковачевичем. Он назвал поступок словацкого дипломата достойным. «Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, боле того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку», — заявил президент.

Он напомнил, что отец Мигаша был партизаном и боролся с нацизмом. «Ну как можно этому человеку предъявлять претензии?» — посетовал Лукашенко.

Раннее в МИД Словакии сообщили РИА Новости, что Мигаш «нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом», не обсудив свое участие в праздновании юбилея Победы в Минске. В министерстве узнали о его поступке из СМИ и расценили как выражение политической оппозиции к новому правительству.

«Посол Словакии в Белоруссии Йозеф Мигаш попросил освободить его от данного поста. Но МИД Словакии одновременно категорически отвергает утверждения господина Мигаша о тенденциозной кампании в отношении его личности», — подчеркнул пресс-секретарь словацкого дипведомства Юрай Томага.

Словацкие СМИ сообщали, что Мигаш объявил о своей отставке из-за того, что его разгневали вопросы МИД об участии в «торжествах Лукашенко».

Парад в Минске состоялся, несмотря на пандемию коронавируса. Лукашенко призвал критиков «не торопиться осуждать наследников Победы белорусов».

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