Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние. Об этом он заявил в ходе интервью для программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Интерфакс».

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скоромно», — сказал он.

В ходе программы глава государства также рассказал о жестких разговорах с подчиненными. При этом Путин отметил, что ни разу не оскорбил и не унизил ни одного из собеседников. По мнению президента, эффективность руководителя проявляется не во внешней жесткости, а в умении принимать последовательные решения.

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