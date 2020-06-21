Подсчитано число пострадавших из-за разгула стихии в Москве

В результате разгула стихии в Москве в субботу, 20 июня, пострадали три человека. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«От падения дерева пострадал 40-летний мужчина. Еще двое, мужчина и женщина 44 и 45 лет, попали под разряд молнии в парке "Коломенское"», — уточнил собеседник агентства. По его словам, все они были госпитализированы, в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Материалы по теме «Улицы превратились в море» Как сильнейший дождь затопил Москву

Кроме того, из-за непогоды в городе повалено более 60 деревьев, также наблюдались сбои в движении общественного транспорта и серьезные подтопления. Как уточнил другой источник «Интерфакса», сильнее всего от разгула стихии пострадали восточные, юго-восточные и южные районы столицы — в некоторых из них за сутки выпало до 50 миллиметров осадков.

20 июня на Москву обрушился сильный ливень с грозой и ветром с порывами до 18 метров в секунду, в городе был объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. В некоторых местах на юге города, в частности на Варшавском шоссе, было осложнено движение из-за подтопления. Власти Москвы заявили, что к затоплению участков дорог и дворов привела листва, препятствовавшая стоку воды в ливневой канализации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



