Российский офицер продал одежду солдат на миллионы рублей

Гарнизонный военный суд арестовал до 9 июля помощника начальника опорного узла связи 678-го центра связи войск воздушно-космической обороны Минобороны России, капитана Сергея Пудикова. Офицер обвиняется в том, что, будучи начальником продовольственной и вещевой службы, он украл со склада и продал одежду военнослужащих, включая нижнее белье. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Хищение обнаружили в ходе внеплановой проверки в 678-м центре связи. Комиссия выявила на складах крупную недостачу нижнего белья, галстуков, ботинок, летней формы. К расследованию подключили департамент военной контрразведки ФСБ.

По данным чекистов, Пудиков в 2016-2018 годах вывез из части по фиктивным документам имущество стоимостью 5,3 миллиона рублей и сбыл его через торговые точки по продаже спецодежды. Одна из них в Москве принадлежит ему через подставное лицо.

В апреле к Пудикову в Чеховский район Подмосковья приехали военные следователи, однако офицер вытолкал их за ворота. Они вызвали на помощь местных полицейских, и обыск состоялся. Дома у экс-начальника вещевой службы нашли десятки комплектов летней формы, нательного белья, футболок и галстуков. Пудиков не признает свою вину.

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