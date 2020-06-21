Белорусский врач ответила на слова спикера верхней палаты парламента о зарплатах

Белорусский врач Марина Исакова ответила на слова спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой о зарплатах медиков, сообщает «Наша Нiва».

Кочанова, председатель Совета Республики, ранее заявила, что когда врачи шли в профессию, они «знали про свои зарплаты». Минский гинеколог Исакова, комментируя ее высказывание, напомнила, что 21 июня в Белоруссии отмечается День медицинского работника. «Поздравила так поздравила. Ничего не скажешь», — добавила врач.

По словам Исаковой, поступая в медицинские университеты, будущие врачи мечтали помогать людям и спасать жизни. «Кроме низкой зарплаты, медикам постоянно тыкают фразой "ты знала, куда шла", пишут жалобы (часто необоснованные), снимают премии. Обращаются как с обслугой, иногда даже хуже», — пожаловалась врач.

Она заявила, что белорусские врачи — «герои, а не терпилы» и держат удар перед пандемией коронавируса, как бы сложно это ни было.

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