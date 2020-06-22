Дети решили найти отца в интернете и узнали о наркотиках

Британский телеведущий Ричард Бейкон (Richard Bacon) рассказал, как его дети решили найти информацию о нем в интернете. Как пишет The Sun, виртуальный ассистент Alexa начала рассказ с упоминания связанного с наркотиками скандала, в котором их отец был замешан более 20 лет назад.

По словам ведущего, его дети, восьмилетний Артур и шестилетняя Иви, решили спросить у Алексы, кто такой Ричард Бейкон. «Британский телеведущий. В 1998 году он был уволен из шоу Blue Peter за то, что принимал…» — произнес голосовой помощник.

Детям не удалось узнать подробностей, потому что Бейкон вбежал в комнату и остановил повествование. После они начали спрашивать у отца, почему его уволили. «Итак, это снова на поверхности, хоть это и было 21 год назад», — резюмировал Бейкон.

Blue Peter — британское телешоу для детей. Первый выпуск передачи вышел в эфир в 1958 году. За годы существования программы было снято более пяти тысяч серий. Бейкон присоединился к команде Blue Peter в феврале 1997 года. В октябре 1998 его уволили из шоу после публикации в прессе репортажа о том, что он употребляет наркотики.

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