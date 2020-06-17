Выпуск популярного шоу попал под шквал критики из-за эпизода с Гитлером

Британские зрители раскритиковали телеканал E4, который в подборке лучших выпусков популярного шоу «Большой брат» показал эпизод с участием комика Майкла Бэрримора (Michael Barrymore) в образе Адольфа Гитлера. Об этом пишет The Independent.

Программа Big Brother: Best Shows Ever («Большой брат: лучшие шоу в истории») была создана, чтобы отметить 20-ю годовщину с момента первого выпуска реалити. В нее вошли вырезки из четвертого сезона, в котором принимали участие знаменитости, в том числе бывший баскетболист Деннис Родман, певец Пит Бернс и сам Бэрримор.

Участники получили задание продемонстрировать способности, связанные с их профессиями, и Бэрримор решил сделать пародию на Гитлера. Он нарисовал усы маркером, сделал укладку и принялся изображать его голос. Реакция зрителей в Twitter оказалась негативной: канал попал попал под шквал критики. «Мы не будем показывать моменты, которые могут быть плохо восприняты в 2020-м, говорили они. И теперь показывают Гитлера», — возмутился @grantgulczynski. «Бэримор, играющий Гитлера. Дичь», — добавил @tomstevens17.

Тем не менее, некоторые комментаторы призвали учитывать тот факт, что шоу было снято в 2006-м и что сама его концепция подразумевает «шок аудитории». Кроме того, пользователи отметили, что не все, что показывается по телевизору, должно оскорблять людей. «Я еврей и горжусь этим. И считаю, что картинка была смешной», — заметил @dan9700.

В марте создатели немецкой версии «Большого брата» решили нарушить правила шоу и рассказать участникам, что в мире бушует пандемия коронавируса. Ведущий отметил, что вирус опасен в основном для пожилых людей, и заверил, что с членами семей героев передачи все в порядке. Герои проекта слушали ведущего крайне внимательно. После этого им показали видео, которые для них сняли близкие. Реакция многих была крайне эмоциональной.

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