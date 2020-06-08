Ведущий попытался призвать зрителей к позитиву и упал

Ведущий британского кулинарного шоу Sunday Brunch («Воскресный бранч») Тим Лавджой (Tim Lovejoy) упал во время съемок. На фрагмент эфира обратил внимание пользователь Twitter по имени Джейми Болтон (Jamie Bolton).

В начале выпуска ведущий решил призвать зрителей к позитиву и начал радостно подпрыгивать, представляя себя и своего соведущего Саймона Риммера (Simon Rimmer). Однако Лавджой не смог удержать равновесие, упал на пол и сразу же рассмеялся. «Я даже не могу помочь тебе подняться», — сказал Риммер в ответ на падение коллеги, имея в виду необходимость соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

При падении Лавджой не пострадал. Он практически сразу встал на ноги и продолжил вести передачу. «Итак, сегодня утром в нашем шоу…» — сказал он, а затем, не перестав смеяться сам, попросил гостей остановиться.

В конце мая египетская телеведущая Лобна Асаль была вынуждена убежать из студии во время интервью из-за того, что на нее напала обезьяна, которую привел на съемки гость передачи. Сперва животное спокойно лежало на коленях Асаль, однако затем неожиданно решило пойти в атаку.

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