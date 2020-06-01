Телеведущая пережила обширный инсульт и рассказала об исцелении

Телеведущая Вивиан Кинг (Vivian King) рассказала, как семь лет назад пережила обширный инсульт, а также описала процесс исцеления. Слова женщины приводятся на сайте программы «Доброе утро, Америка» (Good Morning America).

По словам Кинг, инсульт у нее случился из-за употребления противозачаточных таблеток. На фоне приема препарата в левой стороне ее мозга образовался тромб. Кинг рассказала, что произошедшее стало для нее «огромным шоком». Она провела в интенсивной терапии десять дней, а в общей сложности пролежала в больнице 32 дня. Около четырех недель она не могла говорить.

«Когда ты смотришь на список факторов, которые могут привести в инсульту, ты видишь высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина, ожирение, но практически никогда не доходишь до оральных контрацептивов», — поделилась ведущая. Она отметила, что теперь многие женщины, узнавшие ее историю, обсуждают вопрос противозачаточных со своими докторами.

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