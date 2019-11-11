Внимательная зрительница помогла ведущей обнаружить опасную болезнь

Ведущая австралийского канала Network 10 Антуанет Латуф (Antoinette Lattouf) рассказала, как сообщение от внимательной зрительницы помогло ей обнаружить болезнь щитовидной железы. Об этом сама Латуф рассказала в колонке на сайте 10Daily.

По словам ведущей, о сообщении ей рассказала редактор канала, получившая его в Facebook. Зрительница по имени Венди Маккой (Wendy McCoy) интересовалась, давно ли Латуф проверяла щитовидную железу. «Я не умничаю и не троллю. Просто обеспокоена тем, что увидела по телевизору», — добавила Маккой.

Зрительница объяснила, что заметила на шее ведущей выпуклость, которая напомнила ей похожее образование на шее у друга. Когда Латуф передали сообщение, она сначала посмеялась, но потом решила пересмотреть эфир. «Я была шокирована. У меня будто Адамово яблоко появилось», — писала ведущая.

Несколько человек в ее семье страдали заболеваниями щитовидной железы, поэтому она решила посетить специалиста. Выяснилось, что у Латуф аутоимунное заболевание и киста щитовидной железы. Опухоль оказалась доброкачественной, ведущей порекомендовали ее удалить. По словам врачей, киста расположена над гортанью, и при дальнейшем развитии могла помешать способности дышать, есть и говорить. «Твой добрый поступок, возможно, спас мою карьеру», — обратилась Латуф к Маккой.

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