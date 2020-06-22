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Лебедь лишилась самца и нерожденных лебедят и умерла от горя

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Фото: manchestereveningnews.co.uk

В английском городе Кирсли, графство Большой Манчестер, лебедь в считанные недели осталась без самца и лебедят из-за нападения вандалов и умерла от горя. Об этом сообщает газета Manchester Evening News.

20 мая очевидцы заметили группу подростков, бросающих кирпичи и камни возле канала Манчестер. Вандалы целились в лебединое гнездо с нерожденными детенышами и в итоге разбили три яйца из шести. Зоозащитники утверждают, что после этого еще несколько яиц было похищено.

По рассказам очевидцев, лебедь увидел жестокое убийство его невылупившихся лебедят и бесследно исчез. На прошлой неделе в разрушенном гнезде нашли мертвую самку лебедя. «Вероятно, она умерла от горя, поскольку ее партнер уплыл от нее из-за стресса», — предположил зоозащитник Сэм Вудроу (Sam Woodrow).

«Я не хочу сегодня писать этот пост, потому что мне придется сообщить плохие новости, — поделился активист Майкл Мейсон (Michael Mason) в Facebook. — Я старался держать вас в курсе последних событий о лебеде, которая отложила шесть яиц. Три из них были разбиты подростками. Затем на птицу нападали собаки, утки и камышницы. Еще два яйца были украдены. В конце концов лебедь осталась лишь с одним яйцом».

После этого, по словам Мейсона, самку бросил партнер. «К сожалению, сегодня утром мне доложили, что ее нашли мертвой в гнезде, — добавил он. — Я едва сдерживаю слезы».

Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными уже ведет расследование произошедшего. Отмечается, что лебеди, их гнезда и яйца находятся под защитой властей.

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