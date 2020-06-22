Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о своем прогоревшем бизнесе — компании по выпуску здорового питания «Гуд Фуд Стайл», известной на рынке как No Secret by Valerya. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Шоумен заявил, что не имеет к этой фирме никакого отношения. Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что компания была создана Пригожиным, а также певцом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Утверждалось, что основанная в 2018 году «Гуд Фуд Стайл» оказалась на грани разорения. В мае компания подала заявление на выплату МРОТ, и в налоговой службе выяснили, что часть сотрудников уволили еще в марте, отказав в выплатах.

По словам Пригожина, у него есть лишь один совместный бизнес с Агаларовым. «Мы не занимаемся оперативной работой. Мы никуда ничего не подаем — для этого есть специально обученные люди, которые занимаются и курируют», — отметил он.

Ранее продюсер рассказал о имеющейся недвижимости. По его словам, он живет в многоквартирном доме и не имеет загородного дома. Затем продюсер признался, что вряд ли в этом году сможет поехать на свою дачу в Швейцарии. Он также пояснил, что у его семьи только один автомобиль, остальные машины периодически предоставляют производители на контрактной основе.

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