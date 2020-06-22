На российском судне в порту Южной Кореи обнаружили коронавирус

У членов экипажа российского судна, пришвартованного в порту Пусан в Южной Корее, обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап» со ссылкой на местные власти и профсоюз работников порта.

По данным агентства, инфекция обнаружена у 16 из 21 члена экипажа. Моряки контактировали с примерно 160 другими людьми, в основном это были портовые рабочие — грузчики и ремонтники. Сейчас все они находятся в изоляции и под наблюдением.

Ранее 22 июня стало известно о новой волне заболевания в Южной Корее: представители государственного здравоохранения сообщили, что новая вспышка произошла в столице страны Сеуле после того, как были открыты ночные клубы.

Сейчас считается, что эпидемия в стране может продлиться несколько месяцев, и власти рассматривают вариант, при котором будет возвращен режим социальной дистанции.

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