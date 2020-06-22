Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео

Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) обработал дверную ручку автомобиля перед тем, как из него вышел президент России Владимир Путин. Действия телохранителя попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как к автомобилю главы государства подходит телохранитель с санитайзером в руке. Он сначала обработал им дверную ручку, а затем открыл дверь Путину. Когда президент вышел из машины, сотрудник ФСО отошел в сторону.

Видеозапись сделана возле главного храма Вооруженных сил России, куда Путин приехал вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и патриархом Кириллом. Там российский лидер заявил, что память о Великой Отечественной войне «абсолютно священна», а обороноспособность и безопасность страны надежно обеспечена.

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