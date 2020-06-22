В результате взрыва на автозаправке в Крыму пострадали четверо

На автозаправочной станции в Крыму произошел взрыв газовоздушной смеси в автомобиле, в результате пострадали четверо. Об этом РИА Новости сообщили в региональном МЧС.

«Происшествие случилось на АЗС в Керчи в 21.52 в воскресенье, улица Горького, 3, АЗС "АТАН"», — рассказал собеседник агентства. Он не уточнил, по какой причине произошел хлопок.

В министерстве отметили, что среди пострадавших — две женщины и двое мужчин. Они получили ожоги различной степени тяжести. Им оказывают медицинскую помощь.

12 июня в Казани произошел взрыв сжиженного газа в хранилище. Один человек погиб, двое пострадали. В городе был введен режим ЧС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!