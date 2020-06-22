На российской антарктической станции «Мирный» произошел пожар

На антарктической станции Мирный произошел пожар, уничтоживший несколько лабораторий и оборудование. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет. Об этом сообщается на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

Возгорание произошло в метеокабинете Дома Радио, в результате чего здание, несмотря на предпринятые меры, сгорело полностью. Был потерян метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория программы стратосферного

зондирования космических лучей, гидрометеорологическая лаборатория и другие помещения. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседнее здание, где находится кают-компания, однако пламя удалось потушить.

Из-за инцидента 11 человек были эвакуированы из Дома Радио и расселены по другим зданиям станции. В настоящий момент последствия пожара ликвидируются, создается комиссия для расследования причин возгорания. Ожидается, что скоро метеонаблюдения будут возобновлены и полярники вернутся к нормальной работе.

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