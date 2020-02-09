В Антарктиде рекордно потеплело

В Антарктиде в феврале 2020 года температура поднималась до 18,3 градуса по Цельсию, что стало рекордом с 1961 года. Об этом Национальная метеорологическая служба Аргентины сообщила в Twitter.

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Рекордно теплая погода зафиксирована на научной станции Эсперанса 6 февраля. До этого самой высокой в истории наблюдений считалась температура 17,5 градуса — такого уровня она достигала 24 марта 2015 года.

Еще один рекорд зафиксировали на другой антарктической станции — Марамбио. Там температура 6 февраля составила 14,1 градуса по Цельсию, что является максимумом с 1971 года. Прежним рекордом была температура 13,8 градуса, зарегистрированная 24 февраля 2013 года, пишет газета La Nacion.

Для февраля такая высокая температура на станции Марамбио — серьезная аномалия, сказал глава ее метеорологического центра капитан Маурисио Николас Лауриси в беседе с РИА Новости. По его словам, средняя температура февраля должна составлять всего 1 градус по Цельсию.

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