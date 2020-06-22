Кричащих «Аллаху акбар» погромщиков в Германии сняли на видео

Погромщики, устроившие беспорядки в немецком Штутгарте, скандировали «Аллаху акбар», передает издание Bild.

На видео, опубликованном изданием, видно, как группа людей пытается вломиться в магазин, а затем обращается в бегство при появлении полицейских.

Местное издание Stuttgarter Nachrichten сообщает, что в бесчинствах в ночь с 20 на 21 июня принимали участие несколько сотен человек, многие — в балаклавах и масках, скрывающих лицо. Они били витрины и грабили магазины, а затем вступили в столкновение с полицейскими, в результате чего пострадали 19 правоохранителей и были повреждены 12 патрульных машин.

Полиция арестовала 24 человека, половина из которых оказалась иностранными гражданами, а остальные — гражданами ФРГ, трое из которых имеют иностранное происхождение. По словам полицейских, массовые беспорядки начались после рейда против наркоторговцев, который проходил в этот вечер в городе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



