Россияне разлюбили мыть голову за время изоляции

Россияне стали меньше ухаживать за собой во время режима самоизоляции, в частности, разлюбили мыть голову. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Nielsen Россия», которая занимается измерениями потребления товаров повседневного спроса.

Так, в апреле по сравнению с предыдущими месяцами продажи дезодоранта сократились на 25 процентов. В то же время средства по уходу за лицом клиенты покупали меньше на 22 процента.

Кроме того, граждане стали реже мыть голову: спрос на шампуни снизился на 14 процентов. По информации издания, на 42 процента уменьшилась и продажа средств для укладки волос.

Помимо этого стало известно, что косметики по уходу после бритья за тот же месяц купили меньше на 17 процентов.

Отмечается, что в апреле реализация непродовольственных товаров в целом сократилась почти на 10 процентов. Уменьшение продаж средств личной гигиены связывают с тем, что людям не нужно было выходить из дома в период самоизоляции. «С другой стороны, люди закупили их впрок еще в период ажиотажа в марте», — подчеркнул сотрудник «Nielsen Россия» Константин Локтев.

В мае появилась информация о том, что россияне принялись скупать одежду в интернет-магазинах на карантине. Оказалось, что продажи одежды и обуви на сайтах онлайн-ретейлеров выросли в пять раз в апреле по сравнению с предыдущими месяцами. Помимо этого также увеличился спрос на алкогольные напитки — продажи в магазинах выросли на 138 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!