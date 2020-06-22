Названа вероятная причина отказа Японии от американских ракет

Одна из причин, по которым Япония может отказаться от размещения на своей территории комплексов противоракетной обороны (ПРО) США Aegis Ashore, — пандемия COVID-19. Об этом стало известно изданию South China Morning Post.

Помимо эпидемиологической ситуации, Токио придает значение вопросам того, как Вашингтон будет относиться к своим договоренностям с союзниками в ближайшее время. По мнению Акитоси Миясита, профессора университета Софии, Япония хочет понаблюдать за тем, что США собираются делать со своей оборонной политикой после президентских выборов. Так, решение Токио может зависеть и от того, кто станет новым лидером Штатов.

«Вполне вероятно, что США могут изменить свои собственные проекты в рамках ПРО, и Япония сначала изучит их, а уже потом решит, хочет ли сотрудничать», — отметил Миясита.

Еще одна возможная причина, по которой страна может отказаться от американских ПРО, — технические проблемы. Разгонная ступень ракеты может упасть за пределами военной базы, что создает риск для жилых кварталов. Все эти факторы в итоге могут повлиять на изменение стратегии национальной безопасности Японии, отмечает South China Morning Post.

15 июня сообщалось, что Токио может отказаться от американских комплексов ПРО. По словам главы министерства обороны страны Таро Коно, причины, прежде всего, экономические и технические. Глава министерства подчеркнул, что комплексы Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии и останутся на них.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году Таро Коно подтвердил данное намерение японского государства.

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