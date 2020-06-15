Япония откажется размещать у себя комплексы ПРО США

Япония собирается отказаться размещать на своей территории комплексы противоракетной обороны (ПРО) США. Об этом заявил глава министерства обороны страны Таро Коно, передает РИА Новости.

«Намерены остановить процесс размещения [наземных комплексов ПРО] в связи с их стоимостью и сроками развертывания», — приводит агентство слова министра со ссылкой на местные СМИ.

Причины отказа от этих планов — экономические и технические. Ракеты отличаются высокой стоимостью, а японский бюджет переживает период дефицита.

Кроме того, японские военные сомневаются в том, что стартовый двигатель, отделяющийся при пуске, гарантированно не причинит ущерба при падении. Из-за отсутствия таких гарантий программное обеспечение комплексов нуждается в модификации.

Глава министерства подчеркнул, что комплексы Aegis размещены на эсминцах морских сил Японии и останутся на них.

О том, что США к 2023 году планируют разместить на Японских островах два американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore, стало известно в декабре 2017 года. В 2019 году Таро Коно подтвердил данное намерение японского государства.

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