Раскрыто желание США втянуть Японию в противостояние с Россией

США желают втянуть Японию в политику противостояния с Россией, заявил и.о. главы МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2019 года. Прямая трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

По его словам, Токио стало частью военной стратегии американской стороны. «Если вы посмотрите на те документы, заявления, решения, которые в рамках этого союза принимаются, то увидите, что США используют его для подтверждения своей линии, что Россию надо сдерживать, Россия — это противник», — отметил Лавров. Он добавил, что Москва в связи с этим хотела бы понимать, как дальше будет развиваться сотрудничество с японской стороной.

В то же время Россия обеспокоена возможностью размещения в Японии наземных систем ПРО Aegis Ashore американского производства. Лавров подчеркнул, что они «уже были испытаны для запуска ударных крылатых ракет» и нарушают разрушенный США Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«Нам, конечно же, не хочется, чтобы с территории нашего доброго соседа, каким мы считаем Японию, исходила угроза», — отметил он. При этом и.о. министра указал, что у Москвы «нет подозрений в том, что японское руководство вынашивает какие-то злые умыслы в отношении РФ».

Ранее в январе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон намерен развивать конструктивные и продуктивные отношения с Москвой.

Между Россией и Японией более 70 лет не подписывается мирный договор. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.

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