В США заявили о намерении развивать конструктивные отношения с Россией

Вашингтон намерен развивать конструктивные и продуктивные отношения с Москвой, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в своем Twitter-аккаунте.

Политик прокомментировал приведение к присяге нового посла в России Джона Салливана. «Джон, без сомнений, подходящая кандидатура, чтобы присоединиться к посольству США в Москве в этой важной работе в то время, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией», — написал Помпео.

В ноябре Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений Вашингтона и Москвы возможно при выполнении минских соглашений со стороны России. Он назвал еще одно условие для улучшения отношений стран: «отказ от усилий по подрыву демократических процессов» в Соединенных Штатах со стороны России.

Сенат США утвердил кандидатуру нового посла в России в декабре. До этого Салливан занимал пост заместителя госсекретаря. Кроме того, он успел поработать в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли.

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