Мир
 
Последние новости
Рассекречены правила общения Земли с космонавтами
В Боливии отказались защищать Моралеса
Умер последний в Малайзии суматранский носорог
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился
Пятилетняя российская живодерка едва не убила собаку с одобрения родителей
Новости партнеров

В США назвали условия для улучшения отношений с Россией

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Салливан
Джон Салливан

Кандидат на пост посла США в России Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений Вашингтона и Москвы возможно при выполнении минских соглашений со стороны России. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Салливан сказал это во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал еще одно условие для улучшения отношений стран: «отказ от усилий по подрыву демократических процессов» в Соединенных Штатах со стороны России.

Встреча Салливана и Лаврова прошла 23 ноября на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя. Лавров отметил, что они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге, а также роль G20 в международных отношениях.

Комитет сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России 21 ноября. Теперь ее должен утвердить полный состав сената, после чего Салливана назначит президент США Дональд Трамп.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям в Донбассе. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров встретился с будущим послом США в России
Назван новый посол США в России
Вашингтон подтвердил назначение нового посла в России
Другие материалы рубрики
Мир00:0722 ноября
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани

«Смерть диктатору!»

Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
03:12Сегодня

В Боливии отказались защищать Моралеса

01:29Сегодня

Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена

23:5623 ноября

В НАТО открестились от Украины из-за России

Мир00:0120 ноября

Судный день в Мекке

40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
17:2523 ноября

Посольство отреагировало на сообщение о задержании россиянина в Испании

16:0123 ноября

В России заявили о причастности США к политическому кризису в Боливии

15:1923 ноября

Россию заподозрили в попытке обвинить Украину во вмешательстве в выборы в США

Мир00:1018 ноября

Затерянный ад

Американский проповедник увел в джунгли сотни человек и убил их. В нем видели бога
14:2523 ноября

Тони Роббинса обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

13:2923 ноября

Разногласия России и Украины по керченскому инциденту оказались непреодолимыми

12:2023 ноября

Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии

Россия
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
Стрелявший из окна машины «чеченский волк» извинился
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Пятилетняя российская живодерка едва не убила собаку с одобрения родителей
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Опубликовано видео с места ДТП с участием мэра Тулуна
Все материалы
Мир
В Боливии отказались защищать Моралеса
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
В США назвали условия для улучшения отношений с Россией
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Раскрыта причастность сотрудников ГРУ к отравлению болгарского бизнесмена
Пошли стеной
 
В НАТО открестились от Украины из-за России
Все материалы
Бывший СССР
Психически нездоровый мужчина лишил 10 тысяч человек отопления в мороз
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Савченко напророчила исчезновение Украины к 2023 году
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Севший на мель у Одессы танкер связали с контрабандой нефтепродуктов
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Российского блогера уличили в рекламе наркотиков под видом челленджа
Все материалы
Экономика
Две страны заинтересовались SSJ-100
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Раскрыта оптимальная сумма кредита для россиян
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Названа дата запуска в производство нового российского электромобиля
Все материалы
Силовые структуры
В полицию подали заявление о пропаже исполнителя теракта в петербургском метро
Андрей Чикатило«Разряжал психику — кромсал всех подряд»
Андрей Чикатило стал самым страшным убийцей СССР. Он расправился с десятками школьников
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
Похищавшего россиян вора в законе объявили в розыск
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
23-летняя российская следовательница покончила с собой
Все материалы
Наука и техника
Рогозин заявил о соблюдении графика строительства Восточного
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
Названа причина болезни Паркинсона
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Стало известно о создании группы боевых роботов в России
Все материалы
Спорт
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
Описаны выборы временного главы российской легкой атлетики
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в центральном матче тура АПЛ
«Черчесов правильно поступил, когда не взял меня на ЧМ»
 
Матч российской команды завершился дракой футболистов с фанатами
Все материалы
Культура
Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Травлю Ротару из-за возвращения в Россию объяснили
«Они уже долбились к нам в квартиру»
Концерты на рынках и разборки с гопниками — как выжить в рок-туре по России
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Стремление Ротару вернуться в Россию объяснили
Все материалы
Интернет и СМИ
Дуров извинился за сбой в Telegram
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Женщина показала дочери бывшего супруга его интимные фото и была наказана
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Блогера заблокировали после появления обнаженных ягодиц в его стриме
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Данные более миллиарда человек оказались в открытом доступе
Все материалы
Ценности
Зоозащитница изрезала женщину в мехах в церкви
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Девушка Роналду снялась топлес
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
51-летняя звезда «Кинг-Конга» вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Актер оголил «кукольный» пах ради модной съемки
Все материалы
Путешествия
Минтранс оценил возможность возвращения чартеров в Египет
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
Аварийная посадка искрящегося самолета попала на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Названы самые дешевые направления на Новый год
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Россиянин прихватил на борт самолета гонконгские «сувениры» и получил штраф
Все материалы
Из жизни
Умер последний в Малайзии суматранский носорог
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Собака час вела машину кругами и осталась жива
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Собака лизнула хозяина и довела его до мучительной смерти
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Женщина 26 лет играла в лотерею с одними и теми же числами и разбогатела
Все материалы
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Chery привезет в Россию премиальный кроссовер
Для пикапа Tesla подготовили походный вариант со встроенной палаткой
В России отзывают более девяти тысяч кроссоверов Audi Q5
Все материалы
Дом
Стало известно о возможной афере с квартирой звезды советского кино
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Замок Галкина и Пугачевой испортили птицы
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Жителей сотни квартир в российском городе лишили возможности ходить в туалет
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Россиянин 20 лет скрывал от жены факт продажи общей квартиры
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы