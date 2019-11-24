В США назвали условия для улучшения отношений с Россией

Кандидат на пост посла США в России Джон Салливан заявил, что улучшение взаимоотношений Вашингтона и Москвы возможно при выполнении минских соглашений со стороны России. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Салливан сказал это во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он назвал еще одно условие для улучшения отношений стран: «отказ от усилий по подрыву демократических процессов» в Соединенных Штатах со стороны России.

Встреча Салливана и Лаврова прошла 23 ноября на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя. Лавров отметил, что они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге, а также роль G20 в международных отношениях.

Комитет сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России 21 ноября. Теперь ее должен утвердить полный состав сената, после чего Салливана назначит президент США Дональд Трамп.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик Донбасса, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за регионом особого статуса, а также проведение там местных выборов. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям в Донбассе. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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