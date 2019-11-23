Лавров встретился с будущим послом США в России

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Сергей Лавров
Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.

По словам российского министра, они обсудили пути решения многочисленных проблем, которые существуют в двустороннем диалоге. Кроме того, Лавров и Салливан оценили роль G20 в международных отношениях. «Подтвердили поддержку этой структуры, она отвечает интересам всех, служит хорошей площадкой для достижения общеприемлемых договоренностей», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла на полях совещания глав МИД стран G20 в японском городе Нагоя.

Ранее сообщалось о том, что комитет сената США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России. Сейчас он занимает пост заместителя госсекретаря. Салливан успел поработать в Пентагоне, Минюсте и министерстве торговли. В Госдепартаменте он только два года, но уже считается одной из главных фигур ведомства.

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