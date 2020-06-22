Президент России Владимир Путин нашел портрет отца в музее «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщает РИА Новости в понедельник, 22 июня.

Путин посетил подмосковный музейный комплекс и ознакомился с виртуальным фотоархивом, в котором хранится информация о десятках миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

В мае 2015 года Путин опубликовал статью, посвященную жизни своей семьи во время Великой Отечественной войны. Президент впервые подробно рассказал о том, как воевал его отец, как он спас мать во время блокады и о гибели старшего брата.

Спустя несколько лет российский лидер рассказал о своем деде, который работал сначала у Владимира Ленина, а потом у Иосифа Сталина.

Отец Владимира Путина — Владимир Спиридонович — участник войны, в 1950-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

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