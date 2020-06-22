Раскрыты видимые с Земли признаки существования инопланетных цивилизаций

Профессор физики и астрономии Адам Франк (Adam Frank) из Рочестерского университета в США запустил проект по обнаружению инопланетных цивилизаций, основанный на раскрытии техносигнатур — признаков масштабной технологической деятельности, видимых с Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Франк получил первый в истории грант НАСА, который предназначен не для разработки радиотехнических устройств, а для проекта по поиску внеземного разума (SETI), связанного с техносигнатурами. Ученый считает, что инопланетная цивилизация по своей природе должна производить большое количество энергии, используя те же физические и химические принципы, что и ученые на Земле. Он надеется, что вместе с коллегами ему удастся разработать новые методы поиска технологически развитого внеземного разума.

Исследователи рассмотрят две возможные техносигнатуры, указывающие на наличие разумных существ на экзопланете. Одной из них являются солнечные панели, которые можно выявить по спектру отраженного от них света, а другой — загрязняющие вещества в атмосфере: метан, хлорфторуглероды и другие газы.

Ученый продолжит исследования, включающие разработку математических моделей развития и упадка технологической цивилизации, классификацию инопланетных цивилизаций по количеству используемой ими энергии, а также работу, которая посвящена возможности обнаружения гипотетической технологической цивилизации, существовавшей в прошлом на Земле.

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