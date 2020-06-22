Змея забралась в машину и довела до истерики автомобилистку посреди дороги

Жительница США ехала по дороге в город Юрика, штат Миссури, и была шокирована, когда обнаружила у себя под ногами змею. Об этом сообщает издание Daily Star.

Полицейские Юрики сообщили в посте в Facebook, что к ним обратилась за помощью женщина, которая посреди дороги обнаружила, что к ней в машину забралась змея. У автомобилистки началась истерика, и сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия.

Полицейские отогнали машину с дороги. Они решили подождать, пока рептилия мирно покинет автомобиль, так как не знали, к какому виду она принадлежит, и не могли определить, ядовита ли змея. В конце концов, рептилия выползла из машины. Местный житель помог полицейским переместить змею в более подходящее для нее место.

«Женщина собралась с духом и продолжила поездку», — сообщили полицейские.

Пост собрал более 484 лайков, им поделились 185 раз. Он собрал более 200 комментариев от жителей Миссури, которые выразили тревогу за рептилию. Один из пользователей написал: «Им несложно попасть в машину. У меня такое случалось много раз». «Мой муж отвез машину в сервис несколько лет назад, и внутри обнаружили медянку. Сотрудник автосервиса посадил ее в ведро и решил оставить себе», — написала другая подписчица.

Ранее сообщалось, что в Сочи спасатели частично разобрали автомобиль, чтобы достать притаившуюся внутри большую змею. Прибывшие работники частично разобрали машину, чтобы вызволить полоза: они сняли фару и открутили передний бампер.

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