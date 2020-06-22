Самую дешевую съемную «трешку» Москвы оценили в 35 тысяч рублей

Специалисты рынка жилья составили рейтинг съемных трехкомнатных квартир столицы с самой низкой ставкой аренды. При подсчетах учитывались лоты, находящиеся только в пределах «старой» Москвы. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Самую дешевую «трешку» в 10 минутах ходьбы от метро «Ховрино» оценили в 35 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на 15-м этаже дома по улице Дыбенко. Общий метраж объекта составляет 85 квадратных метров. Квартира сдается на долгий срок с условием выполнения ремонта (материалы уже закуплены) и с предоставлением арендных каникул на этот период. Установлены новая сантехника и стеклопакеты, также есть минимальный набор мебели.

Материалы по теме «Надеюсь, не будет как в 1998-м» Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемных квартирах станет еще дешевле

Вторую строчку рейтинга занял лот с аналогичной ставкой найма. Квартира в 56 «квадратов» находится на верхнем этаже панельной девятиэтажки на улице Коненкова (метро «Бибирево»). Жилье в хорошем состоянии: на полу плитка и ламинат, установлены стеклопакеты, в наличии полный комплект бытовой техники, а в комнатах есть современная мебель. Разрешено размещение с животными, кроме кошек.

На третьей позиции — «трешка» за 38 тысяч рублей в месяц. Она находится в пешей доступности от станций метро «Щелковская» и «Первомайская» на втором этаже пятиэтажки на 15-й Парковой улице (район Северное Измайлово). Площадь квартиры составляет 57 квадратных метров. На кухне есть новый гарнитур и холодильник, в комнатах — все необходимое для проживания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru