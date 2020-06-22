Украина оказалась спасением для газового рынка Европы

Истощенные украинские газовые месторождения, которые используются для хранения газа, оказались спасением для европейского рынка, страдающего от переизбытка сырья. Об этом пишет Bloomberg.

В первой половине 2020 года Европа столкнулась с серьезным переизбытком газа на внутреннем рынке, который был вызван снижением спроса на топливо из-за пандемии коронавируса и двух теплых зим. В результате к июню хранилища газа на северо-западе Европы оказались заполнены на 77 процентов против 52 процентов, обычных для этого времени года, и продолжают стремительно наполняться. Из-за сверхпредложения цена на газ приблизились к антирекорду и может уйти в отрицательные значения, считают аналитики.

В такой ситуации европейские трейдеры заинтересовались возможностями для хранения природного газа на Украине. Спрос на них в июне вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила украинская компания «Укртрансгаз». Почти в восемь раз увеличилось число европейских компаний, которые используют украинские мощности для хранения топлива. Если в 2019-м их было 7, то в июне 2020-го их насчитывается 54. «У нас самая низкая стоимость хранения газа в Европе и привлекательные тарифы на транспортировку», — пояснили в «Укртрансгазе».

В настоящее время Украина имеет незаполненными около 13 миллиардов кубических метров в хранилищах, что составляет примерно 13 процентов от всех мощностей в Европе. Если европейские компании используют все свободное пространство, они смогут снизить угрозу отрицательных цен на газ летом 2020 года, отмечают аналитики агентства. В случае отказа от использования украинских мощностей, газовые хранилища в Европе полностью заполнятся еще до конца августа.

Украина, со своей стороны, также испытывает потребность в заполнении хранилищ из-за снижения поставок сырья в Европу «Газпромом». Украине необходимы поставки газа с запада, чтобы зарабатывать на хранении, поясняет агентство.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) спрогнозировали, что спрос на газ в 2020 году может упасть на 4 процента, или на 150 миллиардов кубометров. Если это произойдет, мир накроет самый тяжелый газовый кризис за всю историю отрасли

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!