В Китае решили подготовиться к запрету доллара

Китай не исключает, что США в попытке усилить санкционное давление решит запретить ему использовать доллар в качестве расчетного средства. Об этом заявил зампред Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, передает ТАСС.

По его словам, подготовиться к отключению от Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS Пекину следует по-настоящему, а не только психологически.

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Фан Синхай добавил, что имеющаяся зависимость делает страну уязвимой перед санкциями, которые могут последовать в случае обострения противостояния двух стран.

Также чиновник заметил, что проблему Китаю может создать обесценивание доллара. Из-за него пострадают нефинансовые инвестиции Пекина за рубежом, а их объем составляет порядка двух триллионов долларов. Перевод активов в юань позволил бы нивелировать внешнее финансовое давление.

Вечером 22 июня советник президента по торговле Питер Наварро рассказал, что Трамп разорвал торговую сделку, первый этап которой был подписан в январе этого года. Причиной такого решения он назвал ситуацию с коронавирусом. Однако позднее сам глава Белого дома полностью опроверг слова своего советника, заявив, что соглашение полностью остается в силе.

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