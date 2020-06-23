Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трампа расторгнул торговую сделку с Китаем. Об этом заявил советник президента по торговле Питер Наварро в эфире телеканала Fox News.

«Вот поворотный момент. Они приехали сюда 15 января подписать торговую сделку, и уже прошло полных два месяца с тех пор, как они узнали, что вирус распространяется», — сказал Наварро.

В начале мая сообщалось, что администрация США приступила к изучению возможности использования против Китая различных мер в связи с пандемией коронавируса. Среди рассматриваемых действий был назван в том числе отказ от части долговых обязательств перед Китаем, попытки ограничения его суверенного иммунитета с целью подачи исков в американских судах и введение санкций.

США и Китай 15 января подписали соглашение о первом этапе торговой сделки между странами. По договору за два года Китай потратит на товары и услуги из США 200 миллиардов долларов. США взамен условились отменить пошлины на товары из КНР после выработки второго этапа сделки.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 188 странах.

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