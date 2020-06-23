Рассказавший о разрыве сделки с Китаем советник Трампа сдал назад

Советник Белого дома Питер Наварро сдал назад и опроверг свои же слова по поводу состоявшегося разрыва торговой сделки США с Китаем, сообщает Reuters.

Сделал он это уже после того, как опровержение в Twitter опубликовал президент США Дональд Трамп, заявивший, что соглашение полностью остается в силе.

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Наварро подчеркнул, что его комментарии в эфире телеканала Fox были неверно интерпретированы и «дико вырваны из контекста». Там он утверждал, что сделке пришел конец, а поворотным пунктом стала ситуация с коронавирусом по всему миру, в которой США винят Китай. Якобы Пекин скрывал масштаб угрозы до подписания первой части соглашения.

По словам советника, его выражения касались только отсутствия какого-либо доверия к словам китайской стороны, а с торговой сделкой ничего не произошло. В свою очередь представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил Наварро в постоянной лжи и призвал не доверять ему. Он подчеркнул, что позиция Китая остается последовательной и неизменной.

Слова Наварро привели к резкому падению котировок на биржах, поскольку возобновление торговой войны США и Китая некоторые экономисты считают даже более серьезной угрозой миру, чем пандемию коронавируса. Но после сообщения Трампа рынки успокоились.

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