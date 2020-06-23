Тела двух лесбиянок нашли в номере отеля в Таиланде

Лесбийскую пару нашли убитой в номере отеля на популярном курорте Паттайя в Таиланде. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает Daily Mail.

По данным издания, тела двух девушек с ножевыми ранениями обнаружили родственники, отправившиеся на отдых вместе с ними. У 24 летней Ратри Сривибун (Ratree Sriwiboon) была порезана шея, а у ее подруги, 29-летней Пацанан Чанпрапата (Patsanan Chanprapat), зафиксировали колотые раны на шее и туловище.

Близкие пары рассказали журналистам, что за несколько часов до трагедии девушки спорили из-за фотографии в бикини у бассейна, которую Ратри разместила в социальных сетях. Брат погибшей отметил, что отношения подруг казались «прекрасными», но Пацанан иногда ревновала свою пассию.

В правоохранительных органах Паттайи заявили, что в номере не было следов проникновения посторонних. «Мы подозреваем, что все началось со ссоры, которая переросла в насилие», — сказал майор полиции Танонгсак Инфадунг (Tanongsak Inphadung), добавив, что под телом Пацанан нашли окровавленный перочинный нож.

Полицейский отметил, что в смертях туристок нет подозреваемых, но он и его коллеги продолжают опрашивать свидетелей и друзей пары, чтобы выяснить причину ссоры погибших.

Ранее сообщалось, что в номере отеля на Бали нашли умершего в кровати постояльца. Полицейские не стали проводить полный досмотр до результатов экспертизы, чтобы исключить возможное заражение мужчины коронавирусом.

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