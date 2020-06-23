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Телеведущая снялась в платье на голое тело и восхитила фанатов

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Фото: @noholdenback

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) поделилась видео в наряде без нижнего белья и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость запечатлена в желтом платье на запах бренда Melissa Odabash на голове тело. Наряд стоимостью 320 фунтов стерлингов (27 500 рублей) дополнили босоножки бежевого цвета и несколько золотистых подвесок. Известно, что 49-летняя Холден находилась в студии радиостанции Heart FM.

Фанаты восхитились внешним видом телеведущей. «Выглядишь потрясающе!», «Аманда, тебе невероятно подходит это платье», «Желтый цвет тебе к лицу!», «Чертовски сексуально», «Женщина мечты», — комментировали они пост.

Ранее в июне Аманда Холден вышла в свет в наряде без бюстгальтера и была раскритикована фанатами чрезмерно откровенного вида. Папарацци запечатлели ее в белом платье в горошек без рукавов бренда Fenn Wright Manson, при этом на знаменитости не было нижнего белья.

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