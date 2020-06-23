Нидерланды решили расследовать причастность Киева к крушению MH17

Власти Нидерландов согласились расследовать причины, по которым Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом рассказал голландский адвокат Баудевейн ван Эйк на судебных слушаниях по делу о крушении Boeing MH17 в 2014-м, передает РИА Новости.

«Совет по безопасности Нидерландов (DSB) также подверг резкой критике (то, что украинские власти не закрыли воздушное пространство) (...). Спустя шесть лет после трагедии, правительство Нидерландов согласилось провести расследование», — рассказал он. Адвокат подчеркнул, что результаты могут указать на причастность Киева к катастрофе с малазийским Boeing MH17.

Он предположил, что у Киева могли быть военно-стратегические мотивы: использовать гражданскую авиацию в качестве живого щита. «(Есть версия), согласно которой в зоне конфликта был военный самолет, который представлял опасность для сепаратистов, на которую и ответил радар ЗРК "Бук". Другими словами, это могла быть самозащита»,— предположил Баудевейн ван Эйк.

Ранее голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, предложила еще раз рассмотреть версию о том, что украинские военные могли случайно сбить малазийский Boeing MH17.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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