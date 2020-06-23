Версию о случайно сбитом Украиной Boeing MH17 предложили рассмотреть в суде

Версию о том, что украинские военные могли случайно сбить малазийский Boeing MH17 в 2014 году, следует рассмотреть в суде. С таким предложением выступила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова, передает РИА Новости.

Она добавила, что в то время украинские военные имели доступ к большому количеству оружия, в том числе ракетам. По ее мнению, суду стоит рассмотреть эту версию, несмотря на то что голландская прокуратура считает такой сценарий невозможным.

Сабине тен Дуссхате предположила, что Украина могла сделать это и руководствуясь каким-либо мотивом, и по ошибке. В связи с этим адвокат напомнила о случайно сбитом в 2001-м российском самолете Ту-154.

22 июня защита заявила, что суду не стоит отклонять версию об истребителях. Сабине тен Дуссхате предложила опросить всех, кто присутствует на представленных на слушаниях видеозаписях. При этом 9 июня прокурор Вард Фердинандуссе привел факты, которые опровергают версию крушения из-за атаки истребителя. В качестве доводов в защиту своих слов он привел несколько фактов. Среди них — не зафиксировавшие других самолетов первичные радары, слишком значительный ущерб MH17 и отсутствие подобной информации на речевых самописцах.

Суд по Boeing MH17 в окружном суде Гааги возобновился 8 июня. Число людей в зале заседаний ограничено из-за карантина. Допущены по два представителя с каждой стороны, обвиняемые не приехали на заседания, от них в деле участвуют только адвокаты Олега Пулатова.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

Самолет Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, разбился над Черным морем 4 октября 2001 года. В результате катастрофы погибли 78 человек — граждане России и Израиля. Межгосударственный авиационный комитет, рассмотрев обстоятельства крушения, пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой украинского зенитного комплекса «С-200». Юридически Украину не признали виновной в катастрофе, однако МИД страны добровольно выплатил России компенсацию в сумме 7,8 миллиона долларов, а министра обороны Александра Кузьмука отправили в отставку.

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