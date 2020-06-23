Германия 22 июня отправила в Россию сотни тонн ядерных отходов

Из Германии в Россию был отправлен новый груз с сотнями тонн ядерных отходов в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает DW.

Согласно заявлению экологической общественной организации «Экозащита», сделанному во вторник, 23 июня, грузовой состав с 600 тоннами радиоактивных отходов с комбината по обогащению урана Urenco в немецком городе Гронау отправился в Россию.

На Уральский электрохимический комбинат, расположенный в Новоуральске (Свердловская область), были отправлены 12 вагонов с отходами, образующимися при обогащении урана в ходе производства топлива для атомных электростанций (АЭС). Информация о том, когда именно состав прибудет в Россию, не уточняется. Согласно сведениям экологов, часть контейнеров с отходами отправлены на грузовиках в Амстердам, где их погрузят на судно «Михаил Дудин», которое в начале июля прибудет в порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

По оценкам экологической общественной организации, в Россию с начала 2020 года было доставлено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. Так, последний груз с 600 тоннами отходов прибыл из Германии 15 июня. В связи с тем, что срок действия разрешения на ввоз в Россию урановых отходов через порты Нидерландов продлен до 2023 года, экологи опасаются, что транспортировка ядерных отходов в страну в ближайшие годы будет продолжаться.

В 2019 году поставки урановых отходов из Германии в Россию возобновились. Несмотря на то, что российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения, допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику. Согласно данным «Экозащиты», до 98 процентов от объема ввезенных отходов навсегда остаются в России.

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